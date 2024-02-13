За неделю в Красноярском крае потушили 95 пожаров

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, треть загораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем, еще 29 — по причине коротких замыканий электропроводки, 23 — из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печей.
Подразделения добровольной пожарной охраны к тушению пожаров привлекались восемь раз в Абанском, Балахтинском, Березовском, Идринском, Назаровском, Туруханском, Эвенкийском районах.
Кроме того, из-за порывов сильного ветра в центральных и южных районах произошло нарушение электроснабжения, под отключение попали 7 муниципальных образований, 18 населенных пунктов. На сегодняшний день аварийно-восстановительные работы завершены.