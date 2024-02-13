В Днепре остановили работу ТЭС из-за обстрела

«Страна.ua» пишет, что ТЭС расположена в городе Днепр. Около полуночи в регионе работали сирены воздушной тревоги, местные жители сообщили о пропаже электроэнергии в некоторых районах Днепра, отметила «Страна.ua». «Днепроводоканал» сообщил о перебоях с водоснабжением в некоторых домах.