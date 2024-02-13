В Черемховском районе водитель Peugeot погиб в ДТП, врезавшись в мостовые опоры

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельной аварии в Черемховском районе. Инцидент произошел сегодня утром, 13 февраля, на 1753-м км автодороги «Сибирь» вблизи села Верхний Булай, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
По предварительной информации, водитель Peugeot, двигаясь со стороны города Черемхово, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги, после чего врезался в опоры освещения и моста.
В результате случившегося 29-летний мужчина скончался на месте ДТП. Все причины и условия произошедшего уточняются полицейскими.
Напомним, что ДТП с погибшей женщиной произошло утром 12 февраля на Качугском тракте. По предварительной информации, 39-летняя женщина-водитель Toyota Corolla не справилась с управлением и выехала на «встречку», где столкнулась с Chevrolet Niva.