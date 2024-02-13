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Один человек погиб в ДТП с перевернувшимся грузовиком на трассе в Омской области

В понедельник, 12 февраля, в Большеуковском районе перевернулся грузовик МАЗ.
Источник: МК.RU Омск

Один человек погиб.

ДТП произошло в районе 116 километра трассы Тюкалинск-Большие Уки. По предварительным данным, водитель МАЗа, мужчина 67 лет, не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

Водителя доставили в больницу. Пассажир, мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, окончательно все причины случившегося установят в ходе проверки.

Ранее мы писали о столкновении «Нивы» с большегрузом MAN. В этом ДТП также погиб один человек.