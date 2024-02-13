Один человек погиб в ДТП с перевернувшимся грузовиком на трассе в Омской области

Один человек погиб.
ДТП произошло в районе 116 километра трассы Тюкалинск-Большие Уки. По предварительным данным, водитель МАЗа, мужчина 67 лет, не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся.
Водителя доставили в больницу. Пассажир, мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, окончательно все причины случившегося установят в ходе проверки.
Ранее мы писали о столкновении «Нивы» с большегрузом MAN. В этом ДТП также погиб один человек.