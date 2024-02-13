В Новосибирской области 12 человек пойдут под суд за попытку сбыта 7 килограммов героина

По версии следствия, в период с января по май 2023 года обвиняемые занимались незаконным сбытом наркотиков. Они забирали крупные партии веществ, занимались их фасовкой, развозом по регионам, размещением в тайниках для последующей продажи.
Деятельность группы была пресечена правоохранителями. У задержанных было изъято более 7 килограммов героина и 11 граммов метадона.
По информации издания «РБК Новосибирск», среди задержанных — один гражданин России, остальные имеют гражданства Узбекистана и Кыргызстана.
Уголовное дело будет направлено в Куйбышевский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу. Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Ранее «Прецедент» сообщал, что глава СКР поручил возбудить дело после избиения подростка на улице под Новосибирском. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области вахтовика с Алтая будут судить за убийство коллеги. Читайте также: в Новосибирске «кавалер» с сайта знакомств похитил у женщины сумку с деньгами и золотом.
Егор САФРОНОВ.