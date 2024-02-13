В Новосибирской области 12 человек пойдут под суд за попытку сбыта 7 килограммов героина

Ранее «Прецедент» сообщал, что глава СКР поручил возбудить дело после избиения подростка на улице под Новосибирском. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области вахтовика с Алтая будут судить за убийство коллеги. Читайте также: в Новосибирске «кавалер» с сайта знакомств похитил у женщины сумку с деньгами и золотом.