В Красноярске нашли подростков, которые могли поджечь коляску на улице Новгородской

В Красноярске полицейские установили личности школьников, которые устраивали беспорядки на улице Новгородской. Так, ранее в правоохранительные органы обратилась жительница одного из домов — она расказала, что группа школьников постоянно собиралась у подъезда. Подростки дрались и много шумели. А некоторое время спустя в подъезде, где проживает женщина, кто-то поджег детскую коляску.