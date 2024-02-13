Шор заявил, что инцидент с обломками БПЛА в Молдавии постараются замять

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Инцидент с найденными обломками беспилотника на юге Молдавии у границы с Украиной могут замять, Кишинев пытаются впутать в геополитические игры, заявил РИА Новости председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор.
Пресс-служба пограничной полиции Молдавии сообщила 11 февраля, что на юге Молдавии близ границы с Украиной в районе Вулканешты обнаружены обломки беспилотника. По предварительной версии пограничников, это может быть «один из дронов, сбитых украинской системой ПВО».
«Конечно, да», — сказал Шор, отвечая на вопрос, попытается ли Кишинев замять инцидент, если подтвердится версия о принадлежности беспилотника ВСУ.
Он отметил, что, к большому сожалению, Молдавию «пытаются впутать в большие геополитические игры», в которые она не имеет впутываться.
«Молдова — это маленькое, практически уничтоженное Западом государство, экономика которого находится на нуле».
«Сегодня, к сожалению, травится все, что связано с Россией, демонизируется, хотя это абсолютно неправда. Россия — наш большой друг и потенциальный суперпартнер», — заключил он.
Генеральный инспекторат полиции республики заявил, что боевая часть беспилотника, обнаруженного на юге Молдавии близ границы с Украиной, обезврежена в условиях максимальной безопасности.
Минобороны Молдавии с февраля 2022 года сообщало о четырех случаях падения обломков ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки ракеты ПВО С-300 были обнаружены на территории Приднестровья.