«Ни к каким последствиям это не приведет»: в Татарстане нечем прививать детей от кори и свинки

Чтобы выяснить, есть ли выход из этого тупика, «Реальное время» обратилось с запросом к поставщику вакцин, с которым Минздрав Татарстана заключил контракт — в АО «Национальная иммунобиологическая компания», входящее в госкорпорацию «Ростех». Мы попросили сообщить, когда и в каком объеме осуществлялась последняя поставка Татарстану трехкомпонентной вакцины КПК, когда и в каком объеме запланирована очередная поставка и каким образом каждый раз утверждается объем каждой поставки — указывает ли необходимое количество доз республиканский Минздрав или объем поставки ограничивается возможностями поставщика. Также мы запросили данные о поставленном в РТ количестве доз вакцины в 2023 году и о планируемом объеме поставок в 2024-м.