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В Омске будут судить водителя по делу о сбитой насмерть на Карла Маркса женщине

Прокуратура Омска сообщает во вторник, 13 февраля 2024 года, обутверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерть человека).
Источник: AP 2023

«По версии следствия, в вечернее время 3 ноября 2023 г. данный гражданин, управляя автомобилем “HYUNDAI CRETA” при сложных дорожных и метеорологических условиях, в районе дома № 8 по пр. К. Маркса, имея реальную возможность сбавить скорость, допустил наезд на 55-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне переходного перехода. От удара пострадавшую отбросило на другой автомобиль — грузовой фургон. От полученных в результате аварии повреждений женщина скончалась», — рассказали в ведомстве.

Мужчина подтвердил инкриминируемую вину, сообщает прокуратура.

Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска. Наказание по указанной выше статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.