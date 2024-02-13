В Омске будут судить водителя по делу о сбитой насмерть на Карла Маркса женщине

«По версии следствия, в вечернее время 3 ноября 2023 г. данный гражданин, управляя автомобилем “HYUNDAI CRETA” при сложных дорожных и метеорологических условиях, в районе дома № 8 по пр. К. Маркса, имея реальную возможность сбавить скорость, допустил наезд на 55-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне переходного перехода. От удара пострадавшую отбросило на другой автомобиль — грузовой фургон. От полученных в результате аварии повреждений женщина скончалась», — рассказали в ведомстве.