На Дону операторы службы «112» приняли более 35 тыс. звонков за сутки

В Ростовской области операторы службы «112» приняли более 35 тыс. звонков за сутки. Это выше среднего показателя почти в три раза. Об этом сообщает правительство донского региона.
Жители жаловались на аварийные ситуации с электро-, водо- и теплоснабжением. Напомним, в Ростовской области из-за непогоды в 23 муниципалитетах ввели режим повышенной готовности.
Над восстановлением работы вышеназванных систем трудится почти 200 бригад различного профиля. Также работает 96 бригад сотовых операторов. Последствия разгула стихии ликвидируют спасатели. Специалисты занимаются откачкой воды, распилом упавших деревьев.
Помощь оказывают и простые жители области: добровольцы расчищают дороги, доставляют продукты пожилым. В правительстве региона заверили, что донские власти ситуацию держат на контроле.