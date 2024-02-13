Авария с тремя автобусами произошла в Алматы (видео)

По информации полицейских, 13 февраля, примерно в 09:00, водитель автобуса маршрута № 54, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом маршрута № 133, а также автомашиной марки Daewoo Nexia. В свою очередь 133-й автобус по инерции столкнулся с еще одним автобусом (маршрута№ 88), который следовал попутно. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Три автобуса, участвовавшие в ДТП, принадлежат частным перевозчикам, добавили в ведомстве.
«Факт ДТП расследуется сотрудниками УП Медеуского района. Другие обстоятельства устанавливаются», — сообщили в полиции.
На официальном сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае дорожно-транспортного происшествия, если нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия.
В случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших / 112 — если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела: составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование. Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы. Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.