Авария с тремя автобусами произошла в Алматы (видео)

По информации полицейских, 13 февраля, примерно в 09:00, водитель автобуса маршрута № 54, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом маршрута № 133, а также автомашиной марки Daewoo Nexia. В свою очередь 133-й автобус по инерции столкнулся с еще одним автобусом (маршрута№ 88), который следовал попутно. Пострадавшим оказана медицинская помощь.