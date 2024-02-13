Взломанные аккаунты в соцсетях принесли жителю Владивостока 42 тыс рублей

Во Владивостоке Первомайский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю за мошенничество с помощью взломанных аккаунтов в социальной сети. Он получил 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.
Молодой человек 2005 года рождения отыскал в сети Интернет хакера, у которого купил доступы к взломанным аккаунтам семи пользователей одной из соцсетей. За каждый аккаунт пришлось заплатить от 50 до 200 рублей.
С ноября 2022-го по январь 2023-го года парень писал сообщения в Интернет на взломанных страницах от имени их владельцев, прося перевести деньги в долг. Всего жулик обманул восемь человек на общую сумму более 42 тыс. рублей.
Предприимчивого афериста признали виновным в совершении 8 преступлений по ч.ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в том числе с причинением значительного ущерба гражданину».
Пока шло предварительное расследование фигурант дела добровольно возместил порядка 12 тыс рублей ущерба.
Приговор вступил в законную силу.