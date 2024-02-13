Новосибирец ударил ППсника по руке: теперь он должен ему денег

Патрульный постовой приехал с напарником на вызов. Кто-то пожаловался на громкую музыку. Правоохранители разведали обстановку, но никакого шума не было.
— Через несколько минут к ППсникам спустился мужчина со второго этажа и начал тарабанить в дверь. После дергал за ручку, да так, что оторвал ее. Правоохранитель попросил его представиться, но был проигнорирован, — сообщается на сайте Калининского районного суда.
После этого новосибирец вышел во двор. ППсник пошел за ним и просил его представиться. Жилец дома стал вести себя агрессивно и в итоге ударил ладонью по кисти сотрудника.
По решению Калининского районного суда мужчина должен выплатить сотруднику полиции 15 тысяч рублей. Это компенсация морального вреда.