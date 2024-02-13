Новосибирец ударил ППсника по руке: теперь он должен ему денег

— Через несколько минут к ППсникам спустился мужчина со второго этажа и начал тарабанить в дверь. После дергал за ручку, да так, что оторвал ее. Правоохранитель попросил его представиться, но был проигнорирован, — сообщается на сайте Калининского районного суда.