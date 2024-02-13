С проспекта Ленина в Волгограде весь вечер собирали выпавшие трубы

На проспекте Ленина в Тракторозаводском районе Волгограда лишь поздним вечером удалось восстановить движение из-за труб, которые буквально рассыпались по дороге, перекрыв движение. Столкновение грузовика и легковушки произошло на пересечении проспекта с улицей Михайлова, ведущей на Нижний поселок ТЗР.