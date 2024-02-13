20 человек спасены при пожаре в Уфе

Под лестничным маршем первого этажа горел мусор. Прибывшие пожарные вывели по лестницам 10 человек, в том числе одного ребенка. Еще 10 человек спасли по выдвижной трехколенной лестнице.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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Под лестничным маршем первого этажа горел мусор. Прибывшие пожарные вывели по лестницам 10 человек, в том числе одного ребенка. Еще 10 человек спасли по выдвижной трехколенной лестнице.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет.