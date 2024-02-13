Миллион от детдома. За что нижегородский экс-министр получила 4,5 года

Весь цинизм ситуации в том, что взятку в особо крупном размере чиновница получила даже не от представителей бизнеса, а от руководства Автозаводского дома социального обслуживания для детей «Надежда» «за покровительство по службе». Получила не деньгами, а материалами для строительства дома — арматурой и бетонными блоками, а также ремонтом в квартире. Невольно вспоминаются «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова и застенчивый завхоз дома Старсобеса.