Миллион от детдома. За что нижегородский экс-министр получила 4,5 года

Казённый дом, а не красивый коттедж ждёт в ближайшие годы экс-министра социальной политики Нижегородской области Наталью Исаеву: суд назначил ей четыре с половиной года колонии за взятки. Установили, что частью мзды были стройматериалы для дома чиновницы. С подробностями — nn.aif.ru.
Поработала недолго.
Давно в Нижнем Новгороде не судили столь высокопоставленного чиновника, а глава областного социального ведомства, призванного заботиться о самых незащищённых гражданах, на скамье подсудимых точно впервые.
Бывший руководитель министерства социальной политики региона Наталья Исаева выслушала приговор — четыре с половиной года колонии, штраф в 11,6 млн руб. и запрет занимать руководящие должности в течение восьми лет после освобождения.
Обвинение, как это часто бывает, просило для подсудимой более сурового наказания — целых восемь лет колонии и 16 млн руб. штрафа по двум эпизодам взяток, одна из них — в особо крупном размере, статья 290, часть 4 УК РФ. Общая сумма взяток, которую удалось подтвердить в суде, — более 1,6 млн руб.
Исаева возглавила минсоц Нижегородской области в январе 2022 года — после отъезда предшественника Юрия Хаброва на работу в Москву. В Нижний чиновница прибыла из Ульяновска, там с ноября 2020 года руководила министерством аналогичного профиля — в этом регионе оно называется министерством семейной, демографической политики и социального благополучия.
Как у Ильфа и Петрова.
Долгой карьеры в Нижегородской области у нового министра из Ульяновска не вышло: 26 апреля 2023 года Наталью Исаеву задержали сотрудники УФСБ, побывав в ведомстве с обысками. Министр написала заявление об увольнении по собственному желанию. Оперативное видео об этих событиях силовики широко распространили.
Весь цинизм ситуации в том, что взятку в особо крупном размере чиновница получила даже не от представителей бизнеса, а от руководства Автозаводского дома социального обслуживания для детей «Надежда» «за покровительство по службе». Получила не деньгами, а материалами для строительства дома — арматурой и бетонными блоками, а также ремонтом в квартире. Невольно вспоминаются «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова и застенчивый завхоз дома Старсобеса.
Второй доказанный эпизод взятки — в 2023 году 100 тыс. руб. на тот момент министр получила от владельца базы отдыха. Суд установил, что это было вознаграждением за перенос пункта временного размещения беженцев в другую гостиницу того же предпринимателя.
Экс-министр заключила со следствием досудебное соглашение, кроме того, представила в суд положительные характеристики и немало благодарственных писем за свою работу. Неизвестно, повлияло ли это на приговор, но он оказался мягче, чем того просило обвинение.
Кстати.
Муж Натальи Исаевой Константин Исаев с конца 2022 года руководил в Нижнем Новгороде Домом народного единства. После обвинений правоохранительных органов, предъявленных супруге, покинул должность по собственному желанию.
Важно.
Приговоры бывшим сильным мира сего в Нижегородской области суровы.
Так, экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин отбывает 10 лет в колонии строгого режима за получение взятки (ст. 290 УК РФ) и соучастие в похищении человека (ст. 126 УК РФ).
Бывший министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов получил в 2023 году четыре года колонии по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).
Бывший министр строительства и заместитель губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева Валерий Англичанинов осуждён в Москве за крупное мошенничество на четыре года колонии.