В Новокуйбышевске возбудили административное дело из-за плохой уборки снега

В городе Новокуйбышевск Самарской области плохо убирали снег с улично-дорожной сети. Поэтому в отношении заместителя главы Новокуйбышевска возбудили дело об административном правонарушении.
— В ходе проведенной проверки обнаружены многочисленные нарушения в содержании общественных мест на улицах Егорова, Пирогова, 50 лет НПЗ, Свердлова, Победы, Карбышева, Маяковского, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Мониторинг состояния улиц и дорог провели надзорный орган Новокуйбышевска и представители ОГИБДД. В результате была скоординирована деятельность мэрии и подрядчика при уборки проезжих частей, тротуаров, пешеходных дорожек, остановок, а также устранении зимней наледи.
Возбужденное в отношении замглавы Новокуйбышевска дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог направили мировому судье. Помимо этого, в адрес администрации города внесли представление. Сейчас устранение нарушений контролирует прокуратура города.