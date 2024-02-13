В Новокуйбышевске возбудили административное дело из-за плохой уборки снега

Мониторинг состояния улиц и дорог провели надзорный орган Новокуйбышевска и представители ОГИБДД. В результате была скоординирована деятельность мэрии и подрядчика при уборки проезжих частей, тротуаров, пешеходных дорожек, остановок, а также устранении зимней наледи.