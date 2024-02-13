Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Рост 150 см и серые глаза: в Иркутске ищут 13-летнего подростка

13-летнего подростка ищут в Иркутске.
Источник: Лиза Алерт

В Иркутске пропал 13-летний Сергей Миронов. С 12 февраля о его местонахождении ничего неизвестно. О поисках сообщает поисковый отряд ЛизаАлерт. Информацию корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в ГУ МВД России по Приангарью.

У Сергея серые глаза и темно-русые волосы, рост 150 сантиметров, нормальное телосложение. Из дома подросток ушел в светло-бежевой куртке с коричневыми полосками, черных лыжных штанах, черных ботинках и синей шапке. Возможно взял с собой зеленые перчатки.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о двух подростках, которых разыскивают в Иркутске с 11 февраля.