Рост 150 см и серые глаза: в Иркутске ищут 13-летнего подростка

В Иркутске пропал 13-летний Сергей Миронов. С 12 февраля о его местонахождении ничего неизвестно. О поисках сообщает поисковый отряд ЛизаАлерт. Информацию корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в ГУ МВД России по Приангарью.