Рост 150 см и серые глаза: в Иркутске ищут 13-летнего подростка

В Иркутске пропал 13-летний Сергей Миронов. С 12 февраля о его местонахождении ничего неизвестно. О поисках сообщает поисковый отряд ЛизаАлерт. Информацию корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в ГУ МВД России по Приангарью.
У Сергея серые глаза и темно-русые волосы, рост 150 сантиметров, нормальное телосложение. Из дома подросток ушел в светло-бежевой куртке с коричневыми полосками, черных лыжных штанах, черных ботинках и синей шапке. Возможно взял с собой зеленые перчатки.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о двух подростках, которых разыскивают в Иркутске с 11 февраля.