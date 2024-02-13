Что известно о столкновении двух поездов на южноуральской станции Бердяуш

«Задержаны пассажирские поезда: № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында. Ожидается задержка пассажирских поездов № 13 Челябинск — Москва, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск», — сообщили в ЮУЖД.
Для тех, чьи поезда задержаны более чем на четыре часа, организованы бесплатное питание, дополнительные места отдыха и досуга. В случае отказа от поездки возврат денег произведут в кассах без удержания сборов и дополнительных плат.
Пассажиры пригородных поездов № 7135 Челябинск — Бакал, № 6117 Златоуст — Кропачево разместили на вокзалах в Бердяуше и Златоусте. На нужные станции назначения их доставят на автобусах. ЮУЖД приносит извинения за предоставленные неудобства.
В результате ЧП никто не пострадал. На место выезжал Златоустовский транспортный прокурор.
К устранению последствий аварии привлечены 269 человек, 12 единиц техники и три восстановительных поезда.
Сход грузовых вагонов с рельсов в Челябинской области последний раз был осенью на станции Шершни.