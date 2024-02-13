Тело 10-летнего мальчика нашли в Ташкенте

Инцидент произошел вечером 10 февраля в столице. Во время футбольной игры третьеклассник сказал сверстникам, что отойдет в туалет, спустя продолжительное время назад он не вернулся. Мальчика обнаружили без сознания недалеко от футбольной площадки рядом со школьным забором.