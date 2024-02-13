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Тело 10-летнего мальчика нашли в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Тело ученика третьего класса школы № 259 Юнусабадского района столицы обнаружили недалеко от футбольной площадки рядом со школьным забором, передает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на программу «Миллар».
Источник: Podrobno.uz

Инцидент произошел вечером 10 февраля в столице. Во время футбольной игры третьеклассник сказал сверстникам, что отойдет в туалет, спустя продолжительное время назад он не вернулся. Мальчика обнаружили без сознания недалеко от футбольной площадки рядом со школьным забором.

По сообщению пресс-секретаря Генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова, заместитель директора школы немедленно доставил мальчика в больницу на машине.

Как рассказали родители школьников, в их махалле нет игровой площадки, поэтому дети каждый день играют на территории школы. Отмечается, что камеры видеонаблюдения есть только перед входом в школу.

Для установления причин смерти школьника назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту ведется доследственная проверка, отмечается в Генпрокуратуре.

несчастный случай