Мужчина пойдет под суд за ложное сообщение о теракте в Красноярске

В дежурную часть Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел России поступила информация о том, что на номер телефона службы «112» позвонил неизвестный мужчина и заявил о готовящемся противоправном деянии, угрожавшем безопасности пассажиров и работе железнодорожного вокзала станции Красноярск.