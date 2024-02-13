Мужчина пойдет под суд за ложное сообщение о теракте в Красноярске

При обследовании вокзального комплекса предметов и веществ, представляющих опасность жизни и здоровью граждан, а также препятствовать нормальному функционированию железнодорожного транспорта, ничего подозрительного не было обнаружено.
Вскоре транспортные полицейские смогли установить и задержать 48-летнего жителя Емельяновского района Красноярского края, который сообщил ложные сведения.
В отношении мужчины следователь следственного управления Сибирского ЛУ МВД России возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Также выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно нарушал общественный порядок на вокзале: употреблял алкоголь в неположенных местах, шумел и выражался нецензурной бранью в адрес окружающих.
Мужчину привлекли к административной ответственности за употребление алкогольной продукции в общественных местах и мелкое хулиганство. На правонарушителя наложены административные штрафы.
За совершение уголовного деяния наказание ему определит суд.