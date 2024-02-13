Стали известны подробности смертельного пожара в Чкаловске

Стали известны подробности смертельного пожара в деревне Луговой городского округа Чкаловска.
Напомним, 12 февраля там загорелся частный дом. Площадь пожара составила 90 кв. м. Пожарные обнаружили в доме погибшую 82-летнюю женщину.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, вероятная причина трагических последствий — позднее обнаружение пожара, который предварительно возник во дворе дома.
В связи с тем, что именно там находился выход, огонь отрезал единственный путь для спасения, а из-за преклонного возраста сил вылезти через окно у пенсионерки не хватило.
Также в ходе выяснения обстоятельств установлено, что хозяйка позвонила не в пожарную охрану, а своей родственнице, которая уже и вызвала огнеборцев.