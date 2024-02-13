Почему в Самаре дымятся автобусы, рассказал перевозчик

В Самаре 12 февраля 2024 года очевидцы рассказали, что из салона автобуса № 47 начал валить дым прямо во время движения. Информацию об этом выложили в официальном паблике «СамараАвтоГаз». Аналогичная ситуация произошла в автобусе № 41 несколько дней назад, 8 февраля. Об этом сообщалось в соцсетях.