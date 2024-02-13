Почему в Самаре дымятся автобусы, рассказал перевозчик

В Самаре 12 февраля 2024 года очевидцы рассказали, что из салона автобуса № 47 начал валить дым прямо во время движения. Информацию об этом выложили в официальном паблике «СамараАвтоГаз». Аналогичная ситуация произошла в автобусе № 41 несколько дней назад, 8 февраля. Об этом сообщалось в соцсетях.
Перевозчик «СамараАвтоГаз» после двух этих инцидентов решил пояснить, почему самарские автобусы дымятся, и назвал причиной «небольшого задымления» протекший антифриз печки. Специалисты «САГ» сообщили, что если в радиаторе системы отопления образуется трещина, то просачивающийся антифриз распыляется при включении электромотора отопителя — и образуется пар.
— Устранить причину неполадки не займет много труда, машина сможет выйти на линию почти моментально, — пояснил перевозчик.
В пресс-службе мэрии добавили, что в случаях, о которых идет речь, возгорания не было.
— На место прибыла служба технической помощи предприятия. Недостаток устранили на месте, после чего автобус продолжил движение по своему маршруту, — сказали в администрации.