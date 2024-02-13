В Бухарской области поймали браконьеров, вышедших на охоту в пустыню

Инспекторы Каракульской и Пешкунской районной инспекции управления экологии Бухарской области провели рейд в пустыне и поймали браконьеров, двое из которых проживают в Пешкунском, четверо — в Каракульском районе.
У горе-охотников не было при себе разрешительных документов, а именно — охотничьего билета, разрешения на добывание диких животных и охотничьей путевки. Экологи подчеркнули, что все, кто выходит на охоту, должны иметь при себе необходимые разрешения и карточку добычи диких животных.
В отношении каждого правонарушителя составлен административный протокол в соответствии со статьей 90 административного кодекса Узбекистана, каждый браконьер оштрафован на 3,4 миллиона сумов.