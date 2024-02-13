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Массовое ДТП в Алматы: пострадали 17 человек

Утром 13 февраля 2024 года на проспекте Райымбека в Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с тремя автобусами. В управлении здравоохранения города рассказали Zakon.kz о 14 пострадавших.
Источник: Zakon.kz

По данным ведомства, за помощью обратились 17 человек.

«Они обследуются на уровне приемного покоя. Все пациенты в состоянии средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме».Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы.

Кроме того, три человека от госпитализации отказались.

Один из пассажиров рассказал подробности аварии. По его словам, три автобуса ехали в ряд.

«Видимо, первый автобус резко затормозил, второй влетел в него, а водитель третьего, который ехал позади всех, видимо, пытался повернуть, уйти от столкновения. Но он все равно зацепил автобус и другую машину», — поделился собеседник.

По данным пресс-службы полиции города, три автобуса, участвовавшие в ДТП, принадлежат частным перевозчикам.