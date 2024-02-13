40 тысяч разовых доз — КНБ задержал алматинца с мефедроном на 150 млн тенге

АЛМАТЫ, 13 фев — Sputnik. Департамент КНБ по Алматинской области пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе комитета.
6 февраля 2004 года в частном доме вблизи Алматы был задержан организатор нарколаборатории. Взят он был с поличным в процессе изготовления психотропных веществ.
Им оказался гражданин Казахстана, 1995 года рождения. В ходе обыска у него изъято свыше 8 кг психотропного вещества «мефедрон», что эквивалентно около 40 тысячам разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления.
Предварительная стоимость обнаруженных наркотиков на «черном» рынке оценивается в сумму более 150 млн тенге.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналого).