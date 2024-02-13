Легковушка упала в Охту рядом с Комаровским мостом в Петербурге

Легковушка слетела на лед реки Охта в Петербурге. Ее заметили лежащей на боку рядом с Комаровским мостом на Красногвардейской площади. Несмотря на то, что посередине реки виднеется полынья, машина не ушла под воду. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».