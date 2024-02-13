Легковушка упала в Охту рядом с Комаровским мостом в Петербурге

Легковушка слетела на лед реки Охта в Петербурге. Ее заметили лежащей на боку рядом с Комаровским мостом на Красногвардейской площади. Несмотря на то, что посередине реки виднеется полынья, машина не ушла под воду. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
— А лед крепкий оказался, — отмечают пользователи Сети.
Что именно произошло, пока неизвестно. В каком состоянии был водитель, и его судьба после случившегося, тоже остается загадкой.
Ранее spb.kp.ru писал, что женщина на Porsche устроила жесткое массовое ДТП на Невском проспекте. Автоледи в одной из пострадавших машин получила травмы. Медики скорой ей оказали помощь на месте происшествия. Полиция по факту случившегося проводит проверку. Есть вероятность, что виновница аварии была в состоянии опьянения.