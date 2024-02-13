В Самарской области студенты колледжа забрали деньги у обманутой пенсионерки

В Самарской области капитан полиции Александр Ильин в свой выходной помог задержать парней, забравших деньги у пенсионерки. На одной из улиц Сызрани он заметил двух юношей, схожих с разыскиваемыми из-за мошенничества.
— Полицейский сообщил руководителю и пошел за молодыми людьми, которые дошли до автобусной остановки и уже собирались уехать, дождавшись нужного маршрута. Капитан полиции понял, что медлить нельзя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Остановив юношей, сотрудник предъявил служебное удостоверение и удерживал растерявшихся сызранцев до приезда коллег. Как выяснилось, 17-летний и 16-летний учащиеся одного из городских колледжей причастны к мошенничеству.
Они выступали в качестве курьеров и забрали деньги у 69-летней жительницы Юго-Западного района Сызрани. Пенсионерке на стационарный телефон позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП и потребовал денег.
Мошенник узнал у растерянной женщины домашний адрес и отправил к ней молодых сызранцев, которые забрали 100 тысяч рублей. Полицейским парни объяснили, что пытались так подзаработать. Один из них выполнял инструкцию анонимного «куратора», а друга взял с собой «на стажировку». Похищенные деньги они перевели и разделили между собой «заработанные» 2,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.