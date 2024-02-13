В Самарской области студенты колледжа забрали деньги у обманутой пенсионерки

Мошенник узнал у растерянной женщины домашний адрес и отправил к ней молодых сызранцев, которые забрали 100 тысяч рублей. Полицейским парни объяснили, что пытались так подзаработать. Один из них выполнял инструкцию анонимного «куратора», а друга взял с собой «на стажировку». Похищенные деньги они перевели и разделили между собой «заработанные» 2,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.