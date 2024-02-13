Обыски прошли в Кстовской ЦРБ по коррупционному делу

В Кстовской центральной районной больнице (ЦРБ) Нижегородской области прошли обыски. Как сообщает программа «Кстати», по предварительным данным речь идет о хищении около 10 млн рублей.
По ее данным, главный бухгалтер превращала умерших пациентов в «мертвые души» и оформляла их фиктивную перевозку на гемодиализ на такси. В больнице причину обысков не комментируют.
Напомним, бывший главврач Семеновской ЦРБ идет под суд за превышение должностных полномочий и злоупотребления. Также рассматривается уголовное дело в отношении заведующего онкологическим отделением Семеновской ЦРБ, по распоряжению которого больным вместо лекарств кололи физраствор.