В распределительном центре под Воронежем обнаружили 15 нелегалов

Воронежские полицейские совместно с Росгвардией провели рейд по соблюдению миграционного законодательства. В Рамонском районе в распределительном центре одной крупной торговой сети обнаружили множество нарушений. В частности, проверили 83 работников, из которых 62 иностранных гражданина. И выяснилось, что 15 человек из них незаконно работают в Воронеже. А двое еще и находятся в России неправомерно.