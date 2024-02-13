В распределительном центре под Воронежем обнаружили 15 нелегалов

Воронежские полицейские совместно с Росгвардией провели рейд по соблюдению миграционного законодательства. В Рамонском районе в распределительном центре одной крупной торговой сети обнаружили множество нарушений. В частности, проверили 83 работников, из которых 62 иностранных гражданина. И выяснилось, что 15 человек из них незаконно работают в Воронеже. А двое еще и находятся в России неправомерно.
— По фактам нарушений составили 17 административных протоколов, а в отношении двух иностранцев, нарушающих режим пребывания, направили материалы в суд для привлечения к ответственности виновных лиц, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
К ответственности привлекут и работодателей, незаконно зявших на работу иностранных граждан без разрешений на трудовую деятельность.