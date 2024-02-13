СК РФ взял на контроль дело об издевательствах над ребенком в Шахтах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует результат проверок по факту издевательств отчима над маленькой девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР. Напомним, в сети появилось видео, где садист издевается над ребёнком. На кадрах видно, как мужчина безжалостно бросает малышку на пол и бьет. Известно, что инцидент случился в городе Шахты. «Героя» ролика уже нашли. Им оказался отчим девочки.