ДТП с «папиным Porsche» на Невском попало на видео

Авария на Невском, 79, произошла 12 февраля около 22 часов. По предварительным данным ГУ МВД по Петербургу и области, 23-летняя девушка на Porsche Macan при перестроении не справилась с управлением и врезалась в малолитражку, а затем вылетела на встречную полосу, где столкнулась еще с одной машиной. Травмы получила молодая женщина из малолитражки, медики оказали ей помощь на месте происшествия.