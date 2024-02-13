ДТП с «папиным Porsche» на Невском попало на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала массовое ДТП с «Порше» на Невском проспекте. 13 февраля видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки».
Авария на Невском, 79, произошла 12 февраля около 22 часов. По предварительным данным ГУ МВД по Петербургу и области, 23-летняя девушка на Porsche Macan при перестроении не справилась с управлением и врезалась в малолитражку, а затем вылетела на встречную полосу, где столкнулась еще с одной машиной. Травмы получила молодая женщина из малолитражки, медики оказали ей помощь на месте происшествия.
«Дорожная полиция проверяет предполагаемую виновницу на наличие алкогольного опьянения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отмечают в главке.
«Фонтанка» писала, что за рулём «Макана» была дочь владельца частной стоматологической клиники в Петроградском районе. Автомобиль оформлен на папу. Сама девушка учится на стоматолога. По словам очевидцев, среди которых был даже депутат Госдумы, после аварии создалось впечатление, что девушка не совсем трезва.