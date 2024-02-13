Напомним, на минувших выходных из-за сильного ветра, ледяного дождя и перепадов температуры в Ростовской области из-за нарушения технологической инфраструктуры электросетей без света остались почти 25 тысяч жителей в западных, восточных и северных районах региона. Восстановлением электросетей занималось почти 100 бригад электриков, а в части Ростовской области был объявлен режим повышенной готовности.
В Ростовской области без света остаются 52 тысячи жителей
В Ростовской области к утру 13 февраля без света остаются чуть больше 52 тысяч жителей. Об этом сообщает Минэнерго Ростовской области. Как сообщает ведомство, энергетикам удалось восстановить большую часть технологической инфраструктуры электросетей в Ростовской области, электроэнергию включили более чем 164 тысячам потребителей.