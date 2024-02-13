В Ростовской области без света остаются 52 тысячи жителей

В Ростовской области к утру 13 февраля без света остаются чуть больше 52 тысяч жителей. Об этом сообщает Минэнерго Ростовской области. Как сообщает ведомство, энергетикам удалось восстановить большую часть технологической инфраструктуры электросетей в Ростовской области, электроэнергию включили более чем 164 тысячам потребителей.