Красноярские полицейские задержали закладчицу с двумя килограммами мефедрона

Об этом рассказали в краевом МВД.
Экипаж ДПС, дежуривший в Свердловском районе, обратил внимание на женщину, идущую по дороге вдоль гаражей на Саянской. Инспекторы подъехали к ней поближе, а затем поинтересовались, откуда она идет. Та ответила, что шла с дачи, но при этом сразу же стала нервничать и не смогла назвать адрес. Позже правоохранители выяснили, что женщина делала закладки с наркотиками. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.
41-летняя закладчица приехала из Новосибирска. В районе улицы Саянская она успела спрятать семь шарообразных свертков с наркотиками. Экспертиза показала, что внутри находился мефедрон общей массой 2188 граммов.
На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Сейчас она находится под стражей.