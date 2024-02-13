Красноярские полицейские задержали закладчицу с двумя килограммами мефедрона

Экипаж ДПС, дежуривший в Свердловском районе, обратил внимание на женщину, идущую по дороге вдоль гаражей на Саянской. Инспекторы подъехали к ней поближе, а затем поинтересовались, откуда она идет. Та ответила, что шла с дачи, но при этом сразу же стала нервничать и не смогла назвать адрес. Позже правоохранители выяснили, что женщина делала закладки с наркотиками. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.