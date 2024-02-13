В Канске двоих мужчин осудили за пьяный дебош в храме

Как рассказали в ведомстве, рано утром 15 октября 2023 года в Канске двое мужчин в нетрезвом состоянии сначала оскорбили нецензурной бранью сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Однако этого им показалось мало, и они зашли в Свято-Троицкий кафедральный собор Канска, где в присутствии прихожан и священнослужителей шумели, нецензурно выражались и угрожали людям.
«Оба они признаны судом виновными в оскорблении религиозных чувств верующих», — сообщила старший помощник руководителя СК региона Юлия Арбузова.
Подсудимые признали свою вину в полном объеме. Одному из них суд назначил наказание в виде 2,3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, второй получил 440 часов обязательных работ.