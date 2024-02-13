Главу одного из поселений Хабаровского края осудили за оставленную яму

Как уточнили в СУ СК России по Хабаровскому краю, пребывая еще в должности, обвиняемая знала о наличии ямы с обрушенным грунтом на территории поселка. Также об этом ей неоднократно напоминали местные жители. Но никаких мер по ограждению или засыпке принято не было.