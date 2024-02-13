Главу одного из поселений Хабаровского края осудили за оставленную яму

Женщину осудили по статье «Халатность».
Как уточнили в СУ СК России по Хабаровскому краю, пребывая еще в должности, обвиняемая знала о наличии ямы с обрушенным грунтом на территории поселка. Также об этом ей неоднократно напоминали местные жители. Но никаких мер по ограждению или засыпке принято не было.
В результате из-за ямы погиб местный житель. Он случайно ночью упал в нее и умер от переохлаждения. Бывшей главе назначили принудительные работы с лишением права занимать определенные должности на срок в два года.