Срок получила ОПГ из Петропавловска, убившая более 50 косуль

Суд над четырьмя браконьерами начался в августе 2023 года. Один из подсудимых был признан создателем и руководителем преступной группы, он предан суду по ч. 1 ст. 262 УК РК (создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею) и по п. 1 ч. 6 ст. 337 УК РК (незаконная охота, совершенная преступной группой). Остальных троих привлекли к ответственности за участие в организованной группе, а также незаконную охоту преступной группой, с применением огнестрельного оружия, автотранспортных средств, с причинением крупного ущерба. Суд установил, что эта четверка с осени 2022 года по 27 февраля 2023 года на окраинах города Петропавловска отстрелила 53 особи сибирской косули. Таким образом браконьеры причинили крупный ущерб РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК» в размере более 68 млн тенге. Прокурор просил назначить каждому из подсудимых наказание в виде реального лишения свободы. Подсудимые вину не признали, один просил оправдать полностью, трое не признали создание и участие в преступной группе и просили переквалифицировать их действия на «незаконную охоту с причинением крупного ущерба».