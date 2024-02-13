В Туапсе грузовик выехал на встречную полосу и перевернулся. Авария произошла утро 13 февраля на автодороге «Джубга-Сочи».
Предварительно, водитель грузовика Scania с полуприцепом «Тонар» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого машина перевернулась на металлическое ограждение.
«В результате ДТП 48-летний водитель с травмами доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд места ДТП.