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В Туапсе грузовик выехал на встречную полосу и перевернулся

Водителя грузовика, который перевернулся на трассе в Туапсе, доставили в больницу.
Источник: соцсети

В Туапсе грузовик выехал на встречную полосу и перевернулся. Авария произошла утро 13 февраля на автодороге «Джубга-Сочи».

Предварительно, водитель грузовика Scania с полуприцепом «Тонар» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого машина перевернулась на металлическое ограждение.

«В результате ДТП 48-летний водитель с травмами доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд места ДТП.