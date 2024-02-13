Мошенники научились брать кредиты от имени хабаровчан

В Хабаровском крае продолжают бороться с мошенниками, а они, тем временем, придумывают новые схемы развода. Полиция региона рассказала о новом сценарии аферистов.
Теперь преступники смогут оформить на вас кредит онлайн. Для этого они используют утекшие в сеть данные и подтверждение из СМС.
Сначала мошенник звонит якобы от имени МФЦ и говорит, что на имя жертвы им поступило письмо. Он предлагает доставить его прямо по вашему адресу, а для убедительности называет адрес МФЦ, в котором работает.
Потом вам приходит сообщение с номером отправления, который аферист просит сообщить. На самом же деле это код для регистрации на сайте, где можно оформить кредит или взять микрозайм.
Ну и, используя другие известные данные, на вас оформляют кредит.
Защититься от этого можно. В первую очередь, нельзя никому называть код из СМС. Также стоит помнить, что сотрудники банков и МФЦ не просят подтверждать переводы, платежи иди другие финансовые операции.
Также попросите звонившего назвать имя и должность и положите трубку. Потом перезвоните в организацию сами и уточните информацию.