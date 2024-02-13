В Котельниковском районе в дома 25 тысяч жителей вернулось электричество

Как сообщает администрация Волгоградской области, сейчас над устранением последствий стихийного бедствия работают около 400 специалистов.
Также было обеспечено функционирование станций забора воды, фильтровальных и канализационных станций, скважин. Объекты переведены на постоянную схему электроснабжения.
Вместе с тем идет работа по монтажу опор, которые были повреждены непогодой. Применяется технология, позволяющая тяжелой технике добраться до точки назначения. Привлечены профильные бригады из Пензенской, Ростовской и Московской областей.
Напомним, ситуация находится на контроле региональных властей. Глава области Андрей Бочаров поставил задачи по скорейшему восстановлению энергоснабжения и устранению последствий непогоды.