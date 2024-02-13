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В Котельниковском районе в дома 25 тысяч жителей вернулось электричество

Благодаря труду бригад специалистов, удалось восстановить электроснабжение по резервной схеме для большинства жителей Котельниковского района Волгоградской области.
Источник: администрация Волгоградской области

Как сообщает администрация Волгоградской области, сейчас над устранением последствий стихийного бедствия работают около 400 специалистов.

Также было обеспечено функционирование станций забора воды, фильтровальных и канализационных станций, скважин. Объекты переведены на постоянную схему электроснабжения.

Вместе с тем идет работа по монтажу опор, которые были повреждены непогодой. Применяется технология, позволяющая тяжелой технике добраться до точки назначения. Привлечены профильные бригады из Пензенской, Ростовской и Московской областей.

Напомним, ситуация находится на контроле региональных властей. Глава области Андрей Бочаров поставил задачи по скорейшему восстановлению энергоснабжения и устранению последствий непогоды.

ЖКХ