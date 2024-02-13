По факту убийства собак в Нижнекамском районе возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после инцидента с отстрелом собак в районе села Шингальчи Нижнекамского района, передает НТР 24.
Как оказалось, собаки, принадлежавшие одной из местных баз, были выпущены на прогулку, в ходе которой две из них были убиты неизвестными на снегоходах, а одна получила ранения.
Местные жители обнаружили на месте происшествия следы снегоходов и гильзы. Пострадавшей собаке оперативно оказали помощь.
Ранее мы писали, что в Пестречинском районе Татарстана суд вынес приговор мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения убил четырех щенков, повесив их в заброшенном сарае в селе Старое Шигалеево 22 октября 2023 года.