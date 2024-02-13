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По факту убийства собак в Нижнекамском районе возбуждено уголовное дело

Животные жили на одной из баз.

Уголовное дело возбуждено после инцидента с отстрелом собак в районе села Шингальчи Нижнекамского района, передает НТР 24.

Как оказалось, собаки, принадлежавшие одной из местных баз, были выпущены на прогулку, в ходе которой две из них были убиты неизвестными на снегоходах, а одна получила ранения.

Местные жители обнаружили на месте происшествия следы снегоходов и гильзы. Пострадавшей собаке оперативно оказали помощь.

Ранее мы писали, что в Пестречинском районе Татарстана суд вынес приговор мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения убил четырех щенков, повесив их в заброшенном сарае в селе Старое Шигалеево 22 октября 2023 года.

флора и фауна