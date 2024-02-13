Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла под контроль расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с неуправляемым автомобилем и пострадавшим ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что припаркованный по улице Таврической автомобиль «ГАЗ 2707−434» начал самопроизвольное движение, съехал на пешеходную зону по улице Ленина и совершил наезд на 12-летнего мальчика. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.
По факту происшествия следственный отдел МВД по Алуште возбудил уголовное дело.
«Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в момент происшествия водителя в автомобиле не было.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.