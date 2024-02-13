Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело

Установлено, что припаркованный по улице Таврической автомобиль «ГАЗ 2707−434» начал самопроизвольное движение, съехал на пешеходную зону по улице Ленина и совершил наезд на 12-летнего мальчика. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.