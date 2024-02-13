«Неужели мы стали нацией, которая решает вопросы с ножом в руках?». Прокурор Ташкента о конфликтах на дорогах

«Мы с надеждой даем детям транспорт, сажаем их за руль, но не требуем от них ответственности. Говорим напутствия, когда наши дети выходят из дома, но не тратим 30 секунд, чтобы сказать: “Веди себя правильно на дороге”. Разве это так сложно?», — удивился прокурор, отметив важность проработки вопроса безопасности на дорогах в семье и в учебных заведениях.