«Неужели мы стали нацией, которая решает вопросы с ножом в руках?». Прокурор Ташкента о конфликтах на дорогах

Эти страшные цифры озвучил прокурор столицы Эркин Юлдашев в своем обращении к пешеходам и водителям Ташкента. Согласно статистическим данным, число уголовных дел по факту ДТП в прошлом году выросло на 326 по сравнению с предыдущим.
Прокурор отметил, что увеличение транспортных средств и несовершенство инфраструктуры в столице привело к ряду проблем. Для улучшения дорожного движения создана математическая макромодель, которая внедряется поэтапно. Но для окончательного решения кризиса на дорогах понадобится время и дополнительные усилия.
В числе безотлагательных мер — устранение заторов в центре города, оптимизация парковки транспорта на внутренних улицах и усиление контроля за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения — и водителями, и пешеходами.
Эркин Юлдашев назвал основные причины ДТП в Ташкенте. Это нарушение скоростного режима, игнорирование сигналов светофора, несоблюдение дистанции, непропуск пешеходов, нарушение правил обгона, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
«За год выявлено 1417 водителей за рулем без водительского удостоверения. 282 ДТП произошли из-за превышения скорости».
Еще одна актуальная причина для ДТП — разрешение вождения несовершеннолетним.
«Мы с надеждой даем детям транспорт, сажаем их за руль, но не требуем от них ответственности. Говорим напутствия, когда наши дети выходят из дома, но не тратим 30 секунд, чтобы сказать: “Веди себя правильно на дороге”. Разве это так сложно?», — удивился прокурор, отметив важность проработки вопроса безопасности на дорогах в семье и в учебных заведениях.
Молодые люди, достигшие совершеннолетия, тоже часто становятся виновниками аварий. Так, из 1343 уголовных дел по фактам ДТП в 348 случаях водителям было 18−25 лет, то есть, почти каждое четвертое ДПТ совершается молодыми людьми.
Ужасает и культура поведения на дорогах, подчеркнул прокурор, и сообщил, что по фактам конфликтов между водителями, которые завершились драками и поножовщиной и привели к телесным повреждениям, за год возбуждено 33 уголовных дела.
«Неужели мы стали нацией, которая решает вопросы с ножом в руках?», — заявил Эркин Юлдашев.
Прокурор поднял вопрос о том, что водители позволяют себе оскорблять сотрудников ДПС, избивать их и фиксировать это на мобильный телефон.
«Такое отношение к сотрудникам ДПС — неуважение и угроза общественной безопасности», — сказал Эркин Юлдашев, подчеркнув, что сотрудники ДПС, находясь на посту, отвечают за порядок на дорогах.
Отметим также обращение прокурора к водителям, которые недовольны увеличением числа камер и радаров на дорогах. Он подчеркнул, что радары и камеры являются сдерживающим фактором для водителей, а значит, помогают обеспечить порядок. Без них число страшных ДТП возросло бы в разы.
«Если бы камеры и радары полностью прекратили ДТП в городе, мы бы увеличили их количество. Но этими мерами невозможно сократить количество ДТП».
Напомним, что уголовные дела, заведенные за нарушения ПДД — в числе самых распространенных преступлений, за которые судили в 2023 году.