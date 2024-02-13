В Навои и Сырдарье при получении взятки задержаны судья и главный инспектор Нацгвардии — видео

Сотрудники СГБ задержали в Навои судью, а в Сырдарье — главного инспектора Нацгвардии. Оба пойманы с поличным во время получения взятки. Об этом сообщает УзА.
В частности, житель Нуратинского района, продавший 250 овец, но не получивший денег за скот, обратился к судье арбитражного суда при Навоийском региональном представительстве арбитражных судов с просьбой помочь ему вернуть деньги за проданный скот. Судья пообещал решить проблему гражданина за $1 тыс.
Во время получения $500 и 6 млн 250 тыс. сумов судью задержали.
В Сырдарье сотрудники СГБ совместно с военной прокуратурой с поличным поймали главного инспектора отдела организации и координации службы Сырдарьинского областного управления охраны Национальной гвардии.
За должность в Нацгвардии военнослужащий требовал у жителя Баяутского района $3 тыс. Во время получения второй половины денег его задержали, первые $1500 гражданин отдал военнослужащему ранее.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.