В Навои и Сырдарье при получении взятки задержаны судья и главный инспектор Нацгвардии — видео

В частности, житель Нуратинского района, продавший 250 овец, но не получивший денег за скот, обратился к судье арбитражного суда при Навоийском региональном представительстве арбитражных судов с просьбой помочь ему вернуть деньги за проданный скот. Судья пообещал решить проблему гражданина за $1 тыс.