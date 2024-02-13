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В Уфе женщина за рулем иномарки протаранила магазин

Сегодня утром в Затоне произошло ДТП. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Источник: соцсети

Водитель автомобиля «Хендай Крета» протаранила магазин на улице Ахметова. В результате ДТП никто не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.