В Крыму грузовой поезд сбил мужчину, пострадавший выжил и находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Инцидент произошел еще 11 февраля. В 1.25 на перегоне «Чистенькая — Почтовое» машинист грузового поезда применил экстренное торможение, чтобы не сбить человека. Однако избежать этого не удалось. К счастью, мужчина остался жив. Пострадавшего увезли в больницу. Пациент получил тяжелые травмы и находится в реанимации. По факту случившегося проводится проверка.
— В настоящее время личность травмированного устанавливается. На вид ему около 60 лет, — говорится в сообщении.