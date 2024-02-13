В Крыму грузовой поезд сбил мужчину: пострадавший выжил

Инцидент произошел еще 11 февраля. В 1.25 на перегоне «Чистенькая — Почтовое» машинист грузового поезда применил экстренное торможение, чтобы не сбить человека. Однако избежать этого не удалось. К счастью, мужчина остался жив. Пострадавшего увезли в больницу. Пациент получил тяжелые травмы и находится в реанимации. По факту случившегося проводится проверка.