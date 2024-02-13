СК: У машиниста тепловоза после инцидента на станции Бердяуш в крови обнаружен алкоголь

Об этом сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России Дмитрий Захаров.
В настоящее время продолжается доследственная проверка в рамках статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
«Медицинское освидетельствование установило наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза, столкнувшегося с грузовым поездом на станции Бердяуш», — сказал Захаров.
Ранее сообщалось, что при столкновении тепловоза и грузового состава сошло в рельсов 12 порожних вагонов. Предварительная причина инцидента — выезд тепловоза на красный сигнал светофора.
По данным ЮУЖД, на утро 13 февраля было задержано восемь пассажирских поездов. В 10.31 (время местное) движение по одному из путей на станции открыли, начата отправка задержанных поездов по маршрутам.