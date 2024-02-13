Немножко беременны. Крупные махинации с маткапиталом вскрыты в Татарстане

В России раскручивается громкий скандал, связанный с огромными махинациями при получении материнского капитала. Как предполагают следователи, все ниточки ведут в «мозговой центр» мошеннической паутины, которая располагалась в Татарстане.
И хотя предполагаемый организатор махинаций с выплатами молодым матерям сам родом из Самарской области, а де-юре зарегистрирован в Подмосковье, схему вывода «детских денег» он обкатывал именно в районах РТ.
Шальные деньги.
Программе материнского капитала, введённой в России для поддержки рождаемости и помощи молодым родителям, в этом году исполняется уже 17 лет. Первоначально выплаты получали лишь матери, родившие второго (и последующих) детей. Однако с 2020 года капитал получали и семьи, родившие первенца.
По состоянию на сегодняшний день при рождении первого ребенка семья получает 631 тыс. рублей, если родился второй — 834 тыс. рублей или 203 тыс. рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.
Правда, напрямую и сразу все эти деньги обналичить нельзя. Сумма может быть использована на погашение ранее взятого ипотечного кредита, на ежемесячные выплаты на ребёнка до 3 лет семьям с низким доходом, образование детей или вложить в накопительную пенсию матери.
В регионах России давно была известна мошенническая схема по обналичиванию маткапитала. Как правило, для этого брался кредит на покупку какой-нибудь развалюхи в глухой деревне по завышенной стоимости, и разницу потом просто клали в карман. Однако юрист из Подмосковья Арам Б. пошёл ещё дальше. По версии следствия, он разработал схему с фиктивными родами и несуществующими детьми, на «родителей» которых и оформлялся материнский капитал.
«Был ребёнок, мамой клянусь!».
Для «проворачивания схемы» находили семью, скажем так, сильно маргинализированную и ведущую асоциальный образ жизни. Также следствие предполагает, что привлекались представительницы известного «кочевого народа». Такая женщина с мужем и свидетелем шла в ЗАГС и сообщала, что накануне родила ребёнка. Сам ребёнок якобы сейчас с бабушкой, болеет, а она пришла получать на него свидетельство о рождении.
По закону, чтобы получить метрику, самого ребёнка показывать не обязательно, достаточно свидетельских показаний, которые распишутся в документе, что присутствовали при родах и ребёнка лично видели. Так оно и происходило: женщина получала свидетельство о рождении и соответствующую отметку в паспорте.
С этими документами она уже далее обращалась в Социальный фонд, где и происходило дальнейшее оформление. У Арама Б. была отработанная схема с кредитными кооперативами, которые выдавали кредиты якобы на покупку недвижимости. На самом же деле эти деньги обналичивались, а на счета кооператива перечислялись средства маткапитала из Соцфонда. «Семья» получала их часть, а основные суммы оседали в карманах мошенников.
По предварительным данным, так были зарегистрированы 13 несуществующих новорожденных в Татарстане. И на каждого были получены деньги маткапитала, обналичены и выведены с нескольких банковских карт на совершенно посторонних людей.
Возникает резонный вопрос — почему же соцработники не били в набат, когда должны были проверять условия жизни младенцев и то, как семья обустроилась в новом жилье на деньги маткапитала? Следователям ещё предстоит дать на него ответ, не исключено, что некоторые сотрудники соцслужб были «замазаны» в этом деле.
Впрочем, юристы поясняли, что в законодательстве есть «дыра»: мать могла просто «уехать с в другое место» или «передать ребёнка на временное воспитание», что нередко практикуется у кочевых народов. Социальные работники же не полиция, чтобы пускаться в поиски пропавших детей, тем более в таких семьях.
Полиция же не возбуждала дела о пропаже, так как никаких заявлений от законных родителей не поступало. Как говориться в известной пословице: «нет тела — нет дела».
Масштабы аферы.
В этой мошеннической схеме, разработанной довольно изощрённо и со знанием дела, ещё пока много белых пятен. И вопросов у следствия больше, чем ответов. Но главное, что поражают масштабы аферы. По данным, которые приводит издание «Бизнес-Онлайн», в 59 регионах страны мошенники зарегистрировали 708 случаев фиктивных родов несуществующих младенцев. А сумма похищенных средств материнского капитала составляет порядка трети миллиарда рублей!
Особый цинизм ситуации ещё и в том, что в некоторых случаях мамы даже умудрялись вставать на учёт по беременности в частных женских консультациях, брать оттуда справки и по ним получать пособия на ребенка от государства: единовременное после родов, ежемесячное — до полутора лет. Что это были за медики, подписывающие липовые справки и даже прикладывающие снимки УЗИ от других, на самом деле беременных, женщин — ещё предстоит «раскрутить» следователям.
Впрочем, в прокуратуре Республики Татарстан kazan.aif.ru сообщили более скромные цифры по количествам выявленных нарушений в части реализации нацпроекта «Демография» и выдаче маткапитала.
«В 2023 году было возбуждено 58 уголовных дел, связанных с нарушением реализации нацпроекта “Демография”, — сообщили в прокуратуре РТ.
Правда, данных о том, сколько конкретно фактов хищения средств маткапитала было зафиксировано, не уточняется.
Кто уберёт нерождённых?
Ещё одна проблема, вскрывшаяся в ходе расследования аферы с маткапиталом — большая сложность с отменой регистрации детей, которые на самом деле никогда не появлялись на свет. Аннулировать метрики и вычеркнуть из списка живых 708 детишек можно только по решению суда. А решение это, в свою очередь, возможно только после завершения следствия, вынесения и вступления в силу приговоров виновным. Это процесс очень долгий, в деле уже порядка сотни томов и сам суд тоже наверняка будет идти много месяцев.
Пока по ходатайству следствия остановлены лишь текущие выплаты тем матерям, кто получал ежемесячные пособия на несуществующих детей. Сделки же с учётом маткапитала не отменены — формально нет для этого оснований.
Более того, до сих пор не приостановлено действие закона о домашних родах, который, собственно, и позволяет регистрировать ребёнка лишь на основании свидетельских показаний. В Государственную Думу ещё только поступили поправки, запрещающие оформление маткапитала, если ребёнок не был рождён «классическим способом», в роддоме, с участием врачей.
Но и такой подход вызывает споры: а если роды были экстренными, в пути, и ребёнка принял, допустим, один отец или родственник? А если рожает, например, представительница одного из народов Крайнего Севера, где физически нет возможности попасть в роддом и приходится всё делать по-старинке?
Ответов на все эти вопросы тоже пока нет, хотя без сомнения — столь масштабные мошенничества вынудят серьёзно переписать законодательство о маткапитале.