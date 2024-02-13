Немножко беременны. Крупные махинации с маткапиталом вскрыты в Татарстане

Ещё одна проблема, вскрывшаяся в ходе расследования аферы с маткапиталом — большая сложность с отменой регистрации детей, которые на самом деле никогда не появлялись на свет. Аннулировать метрики и вычеркнуть из списка живых 708 детишек можно только по решению суда. А решение это, в свою очередь, возможно только после завершения следствия, вынесения и вступления в силу приговоров виновным. Это процесс очень долгий, в деле уже порядка сотни томов и сам суд тоже наверняка будет идти много месяцев.