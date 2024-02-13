В руки российских специалистов попало новое оборудование для дронов ВСУ

«В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — рассказал собеседник агентства.
Он также рассказал, что специалистам передали приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами. Благодаря этому БПЛА становится многоразовым и может нести сразу четыре снаряда.
Сейчас специалисты изучают тактико-технические характеристики дронов противника, чтобы более эффективно им противодействовать.
Образцы БПЛА с новым навесным оборудованием передали бойцы гвардейского мотострелкового полка 1430 на Запорожском направлении.