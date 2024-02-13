Что за школьники напали на участника СВО в Приморье?

Видео расправы над участником СВО в местных Telegram-каналах опубликовала его мать. По словам женщины, её сын в 2022 году ушел добровольцем на спецоперацию в составе отряда «Тигр» и вернулся в феврале 2023-го. В обращении она попросила родителей подростков объяснить своим детям, что «тем, кто вернулся с фронта, очень тяжело адаптироваться в условиях мирного общества».