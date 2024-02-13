Что за школьники напали на участника СВО в Приморье?

Подростки, которые напали на участника спецоперации в Уссурийске Приморского края, состоят на профилактическом учете. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова.
Напомним, 12 февраля в Уссурийске задержаны несовершеннолетние, подозреваемые в ограблении участника СВО. В конце января четверо подростков ворвались в квартиру мужчины под предлогом забрать долг, избили его и ограбили, украв мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей. Все происходящее они снимали на телефон. Возбуждено уголовное дело о грабеже, а также о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики.
«Школьники, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе, поскольку это задача и образовательного учреждения тоже. Будем разбираться, пока проводится проверка», — сказала Романова в беседе с РИА Новости.
«Практически все из этой “четверки” старшеклассников — ребята из семей, где есть конфликтные ситуации, где воспитанием занимаются только мамы, им явно нужно было уделить больше внимания до случившегося инцидента. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, наша служба тоже работает», — заключила Романова.
Известно, что подозреваемые — ученики девятого класса. Ранее они были замечены и в других потасовках.
Видео расправы над участником СВО в местных Telegram-каналах опубликовала его мать. По словам женщины, её сын в 2022 году ушел добровольцем на спецоперацию в составе отряда «Тигр» и вернулся в феврале 2023-го. В обращении она попросила родителей подростков объяснить своим детям, что «тем, кто вернулся с фронта, очень тяжело адаптироваться в условиях мирного общества».